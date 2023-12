Mhemed werd achterna gezeten door bavianen tijdens zijn fietstocht

Mhemed Razzouki (38) is vrijdag als een held ontvangen in Roosendaal. Bij de moskee vormden enkelen tientallen bezoekers een erehaag voor de Roosendaler die de afgelopen maanden door elf landen vanuit zijn woonplaats naar Mekka fietste. Met de sponsortocht zamelde Mhemed ruim tweehonderd duizend euro in voor een islamitische begraafplaats.

Tijdens de huldiging nam Mhemed even zelf het woord. Hij noemde zijn tocht een beproeving. "Soms was het echt zwaar en had ik misschien wel willen stoppen maar ik wist dat ik door zou moeten gaan."

Mhemed werd bij zijn ontvangst in het zonnetje gezet door vertegenwoordigers van de moskee en de gemeente. Tijdens de warme woorden van de imam werd hij even overmand door emoties. "Dit gaat dwars door je heen. Het waren ook drie super mooie maanden waarin ik zulke mooie en lieve reacties heb gehad, het lijkt wel een droom", vertelde Mhemed vrijdag.

Hij vertrok op 1 september en hij kwam na een monstertocht van bijna 5000 kilometer op 26 november in Mekka aan. Op weg naar Mekka maakte Mhemed van alles mee. Zo werd hij in de woestijn achtervolgd door bavianen en hij liep een lichte longontsteking op in Turkije. "Dat is waarom ik zo blij ben dat ik nu gezond ben aangekomen.

Na een korte bedevaart vloog Mhemed terug naar Nederland waar hij even tijd nodig had om bij te trekken. "Ik moet ook nog even afbouwen want in mijn gedachten ben ik nog steeds aan het fietsen."

De Roosendaler wilde zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen voor het goede doel. Een eigen islamitische begraafplaats is een langgekoesterde wens van Mhemed en de moslimgemeenschap in Roosendaal. De aanleg kost in totaal zo’n 2,5 miljoen euro. Naast de opbrengst van de sponsortocht, is een groot deel van het benodigde bedrag inmiddels ingezameld door de moskee. De lokale politiek staat positief tegenover het plan. "Laten we hopen dat het nu door kan gaan", zegt Mhemed.