Agent mishandeld door fietser: "Glassplinters in het gezicht"

De politie in Breda is op zoek naar de man die een agent mishandelde. De dader sloeg zo hard tegen de politiebus aan, dat een agent glassplinters in zijn gezicht kreeg. Daarna werd hij in zijn gezicht geslagen. Het zou gaan om de bestuurder van een fatbike, een soort elektrische fiets, die een kerstpakket bij zich had.

Op dinsdag ging het mis aan de Galderseweg in Breda. Een agent reed rond in zijn politiebus en wilde de bestuurder van een fatbike controleren. Hij gaf een stopteken, maar die werd genegeerd. Na een achtervolging werd de fietser klemgereden op de Ruitersboslaan. Glassplinters en een pijnlijke kaak

Dat vond de bestuurder niet leuk. Hij stapte van zijn fatbike en stormde op de politiebus af. "Hij trapte keihard tegen de bus en sloeg vervolgens met gebalde vuist, met kracht, tegen de ruit van de linkerportier", vertelt de politie. De ruit versplinterde en de agent achter het stuur kreeg glassplinters in zijn gezicht. "Hierna sloeg de agressieve man nog een keer, door de inmiddels kapotte ruit, op het gezicht van de agent." De dader sloeg op de vlucht, waarna de politieman achterbleef met glassplinters in zijn gezicht. Volgens zijn collega's was hij "ontdaan en geschrokken". Ook deed zijn kaak pijn. Getuigen gezocht

De dag erna werd een 54-jarige man als verdachte aangehouden, maar die bleek onschuldig te zijn. Daarom is de politie nog op zoek naar meer informatie. Ze doet een buurtonderzoek en is op zoek naar camerabeelden en getuigen. Een opvallend detail is het kerstpakket die de fietser bij zich droeg. Verdere kenmerken van de dader worden door de politie niet gegeven.