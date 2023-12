112-nieuws: heel ernstig scooterongeluk • lekkende stikstoftank

06.50

IJsfabriek Maras in Waalwijk is vrijdagavond compleet in de as gelegd bij een heel grote brand. De vlammen sloegen metershoog uit het dak, bij het gebouw aan de Industrieweg. Het dak is ingestort en er is niet veel meer van het gebouw over. Niemand raakte bij de brand gewond.

De brand brak even voor half tien uit. Om tien voor een 's nachts kon het sein brand meester worden gegeven.

