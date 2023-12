Deze Brabantse held van Japanse club moet nu Manchester City vellen

Hij verdient zijn brood met voetballen al vanaf 2015 in het buitenland, maar sinds vrijdag kennen voetballiefhebbers uit alle werelddelen Alex Schalk pas goed. De 31-jarige spits schoot hoogstpersoonlijk zijn Japanse ploeg Urawa Red Diamonds naar de halve finale van het WK voor clubs. Manchester City is dinsdag de tegenstander. "Je droomt er weleens van hoe je juicht bij het scoren van een belangrijk doelpunt. Maar als je goal dan ook echt de wereld overgaat, weet je even niet meer wat je doet. Er was een enorme ontlading."

Alex Schalk zorgde voor een enorme vreugde bij zijn Japanse club. Als invaller maakte hij de enige goal in de wedstrijd tegen het Mexicaanse Club León. "Onze spits zag me vrij staan en ik bleef rustig voor de keeper. Het doelpunt vierde ik direct met onze honderden supporters, die bijna een hele dag hebben gereisd om hier op het WK in Saoedi-Arabië erbij te zijn. De goal maakte ontzettend veel los bij onze fans, maar ook in de rest van Japan. En over aandacht heb ik ook niet te klagen, mijn telefoon ontplofte." Als winnaar van de Champions League in Azië is Urawa Red Diamonds een grote club. "We spelen altijd om de prijzen. In Azië staan onze supporters bekend om het gekkenhuis dat ze ervan maken. Zingen, schreeuwen, trommelen: de passie van de fans heb ik ook als speler. Maar als de wedstrijd hier is afgelopen, keert de rust weer terug. Ook dat is Japan."

"We willen ons meten met de absolute top."

Samen met Manchester City gaan de Japanners strijden om een plek in de WK-finale. "We willen niets liever dan ons meten met de absolute top. Manchester City is een geweldig team met allemaal toppers. Als wij een hele goede dag hebben en hun een hele slechte, weet je het nooit in het voetbal. Het is in ieder geval voor de club en voor mij een heel mooi affiche."

"Ik maak me absoluut geen zorgen."