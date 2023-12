112-nieuws: auto ondersteboven na botsing • auto gaat in vlammen op

14.57

Agenten zijn zaterdagnacht in de buurt van Standdaardbuiten geschrokken van een spookrijder die hen tegemoet reed op de A17. Het lukte de agenten om de bestuurder na acht kilometer door lichtsignalen te laten stoppen. De automobilist (53) uit het Belgische Essen is aangehouden en zijn rijbewijs is in beslag genomen.

De bestuurder was niet onder invloed. Op het politiebureau verklaarde hij dat zijn navigatiesysteem hem de verkeerde kant op had gestuurd. De man was zelf ook opgelucht dat niemand gewond was geraakt.