Luuk de Jong geniet van PSV en benoemt de kracht van de ploeg

PSV boekte zondagavond haar zestiende zege op rij in de Eredivisie. De Eindhovenaren denderen door en zijn ongenaakbaar in de Eredivisie. Luuk de Jong stond zondagavond te genieten in het veld en legt uit wat PSV zo’n goede ploeg maakt.

Al na vijftien minuten stond PSV op een 3-0 voorsprong tegen AZ en speelde het vooral erg goed voetbal. “Ik stond echt te genieten in het veld”, blikte Luuk de Jong na afloop terug. “We waren zo ongelooflijk dominant. Het had na 30 minuten ook gewoon 6-0 kunnen staan. We blijven ook elkaar scherp houden dat we niet verslappen. We willen juist alleen maar meer scoren.” Maar dat is volgens de spits die zondagavond twee goals maakte niet de grootste kracht van dit PSV. “Dat zijn ook de invallers. Kijk naar Ismael Saibari en Malik Tillman, zij hebben zichzelf in de basis gespeeld. Dat is echt de kracht van dit team. Maar ook de spelers die op de bank zitten en wat minder spelen. Zij cijferen zich weg voor het team en gaan niet muiten.”

"De manier hoe wij nu voetballen heb ik bij PSV nog niet meegemaakt."