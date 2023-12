112-nieuws: A2 vrijgegeven na ongeluk • twee hennepkwekerijen ontdekt

06.06

In Wagenberg en Geertruidenberg heeft de politie in korte tijd twee hennepkwekerijen ontdekt in een schuur en huis. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De kwekerij in de schuur was professioneel ingericht en goed verstopt. Er was wat breekwerk nodig om die te vinden. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij de andere hennepkwekerij nam de verdachte al snel de benen, maar agenten konden hem wat later alsnog aanhouden. Ook tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.