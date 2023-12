112-nieuws: A4 nog dicht • veel rook bij industriebrand

10.33

Bij de industriebrand aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven was vooral sprake van veel rook in het bedrijf waar de brand woedde, zo laat de brandweer weten. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is bezig de boel te ventileren. Vanwege de rook moest iedereen die bij het bedrijf aan het werk was naar buiten. Er raakte er niemand gewond.

De brand is volgens een woordvoerder van de brandweer ontstaan in het magazijn. Vanwege de rookschade is de hulp van schadehulpverleningsdienst Salvage ingeroepen.