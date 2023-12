112-nieuws: morgen code geel vanwege storm Pia • automatisch wapen gevonden

09.40

Een groep jonge criminelen is verantwoordelijk voor meerdere ernstige misdrijven die tussen mei en september zijn gepleegd in Breda en omgeving. Dat vermoeden heeft de politie, zo bleek gisteravond in het programma Opsporing Verzocht. In het programma wordt de groep gelinkt aan de ramkraak van een brillenzaak in Bavel, een carjacking waarvan een krantenbezorger van 74 het slachtoffer was en gewapende overvallen op een supermarkt en een toko in Breda.

In het opsporingsprogramma deelde de politie beelden van de daders in deze vier zaken. Waarbij opvalt dat de groep in wisselende samenstellingen opereert. Een politiewoordvoerder noemt het 'zorgwekkend' dat de misdrijven die de groep pleegt steeds heftiger lijken te worden door het gebruik van steeds extremer geweld.

Kijk hier het item uit Opsporing Verzocht terug: