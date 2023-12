112-nieuws: veel vragen over lichaam in water • grote schade na botsing

05.44

De politie heeft nog altijd geen idee wie de dode man is die afgelopen zaterdagochtend werd gevonden in het water van het Heusdensch Kanaal, op de grens van Brabant en Gelderland. "Na uitvoerig forensisch onderzoek is het niet gelukt de identiteit van de man vast te stellen." Het lichaam lag waarschijnlijk al een poos in het water, waardoor het niet meer toonbaar is en de politie dus ook geen foto kan delen.

Daarom hoopt ze nu dat iemand aan de hand van de kleding alsnog een idee heeft wie dan man is. Het gaat om een man van ongeveer 1,60 meter van tussen de 20 en 40 jaar oud, met kort haar en een slecht gebit met rotte tanden. Hij droeg een grijs t-shirt, twee zwarte zwangerschapsleggings over elkaar, zwarte kuitwarmers en zwarte sneakers van Puma.