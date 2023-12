112-nieuws: beknelde man bevrijd • 'spookvoertuig in Roosendaal'

10.41

De man die woensdagavond gewond raakte bij een steekpartij in Sint-Willebrord, blijkt een 47-jarige Duitser. Ook meldt de politie dat hij de man die hem neerstak er vervolgens in zijn auto vandoor is gegaan. Even voor half twaalf kwam de melding binnen over een gewelddadige beroving in de Dorpsstraat. Daar vonden agenten de gewonde man. De twee zouden ruzie hebben gehad in het huis. De recherche onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.