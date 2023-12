112-nieuws: gewonde bij steekpartij • illegaal vuurwerk op slaapkamer

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.54 Brand op terrein van Reinier van Arkel Op het terrein van zorgcentrum Reinier van Arkel in Vught heeft woensdagnacht brand gewoed. Rond half zes kwam de melding binnen. Het vuur zou zijn ontstaan in een kamer op de tweede verdieping van het gebouw aan de Laan van Voorburg. Omdat er veel rook vrijkwam, werden zo'n dertig kamers tijdelijk ontruimd. Naast de brandweer, kwamen er ook meerdere ambulances naar de plek. De bewoner is ter plekke nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Twee medewerkers kregen rook binnen, een van hen is wel meegenomen door de ambulance.

07.15 Illegaal vuurwerk in slaapkamer minderjarige In een huis in Gemert heeft de politie gisteren een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag op de slaapkamer van een minderjarige, zo meldt een wijkagent. In een andere slaapkamer werd nog een bijzondere vondst gedaan. Foto's: Wijkagent Gemert

01.30 Meerdere gewonden na vechtpartij Bij een steekpartij aan de Berliozlaan in Eindhoven zijn woensdagavond meerdere mensen gewond geraakt, dat meldt de politie. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde kort voor middernacht. Volgens de eerste melding bij de hulpdiensten ging het om een enorme vechtpartij: een groep van vijftien mensen ging met elkaar op de vuist. Slachtoffers zouden op straat hebben gelegen, ook werden er messen, stokken, een hamer en een hakbijl gevonden. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision