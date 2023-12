112-nieuws: gewonde bij steekpartij • 'spookvoertuig in Roosendaal'

10.01

In Roosendaal vond de afdeling Parkeerbeheer woensdag een zogenoemd spookvoertuig. De auto viel op, omdat het stuur aan de rechterkant zat. Maar in plaats van Britse, had de auto Duitse kentekenplaten. Na controle bleek dat de auto bij niemand op naam staat. Vaak worden dat soort spookvoertuigen door criminelen gebruikt om anoniem te blijven. De auto is inmiddels weggesleept en zal na overleg met het Openbaar Ministerie worden verkocht of vernietigd.