112-nieuws: steekpartij Sprundel • minder treinen bij Boxtel

Bij een steekpartij aan de Benedictastraat in Sprundel is afgelopen nacht iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Details ontbreken vooralsnog. In de straat werd een auto gevonden met op de plaats van een band enkel een velg. Stukken band lagen aan het begin van de straat. Dit is de tweede steekpartij in ongeveer 24 uur tijd in deze omgeving. Woensdagavond was het raak in Sint Willebrord. Daar werd een 47-jarige Duitser met een mes gestoken. De dader ging er vervolgens in zijn auto vandoor.