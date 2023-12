112-nieuws: steekpartij Sprundel • ongeluk met gevaarlijke stoffen

01.37

Bij een ruzie aan de Benedictastraat in Sprundel zijn donderdagavond twee mensen gewond geraakt. Een van hen is later aangehouden, hij zou de ander in zijn hals hebben gestoken. Even voor twaalf uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen over de steekpartij. Agenten vonden in de straat de man met een flinke steekwond in zijn hals. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een bewoner van de straat, was ook nog daar. Hij was gewond aan zijn handen en is ook door en dokter behandeld. De twee zouden elkaar waarschijnlijk kennen.