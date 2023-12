Is er kans op een sneeuwvlok? Dit wordt het weer tijdens Kerstmis

'White Christmas', 'Let it snow', 'Winter Wonderland'... In menig kerstliedje wordt gezongen over een witte kerst, maar ook dit jaar gaat het niet gebeuren. Dat vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. Het zal beide kerstdagen bewolkt zijn.

Ook deze vrijdag is dat het geval. Daarbij moeten we rekening houden met buien. "Die gaan soms gepaard met hagel en onweer", vertelde Wouter op de radio. "Het waait deze vrijdag wel een stuk minder hard dan donderdag, dat is een groot verschil. 's Middags komen we uit op windkracht 4 gemiddeld. Donderdag hadden we nog te maken met af en toe zware windstoten. Die hebben hier en daar in Nederland wat schade veroorzaakt, maar hier in Brabant viel het allemaal wel mee. De meeste wind was voor het noorden van Nederland."

"Zondag waait het weer stevig."

Het wordt vrijdagmiddag 10 of 11 graden. In het weekend houden we dit weer. Zaterdag wordt het volgens Wouter een graad of 10 en zondag kan het zelfs 13 graden worden. Veel te warm voor de tijd van het jaar. "Beide dagen is het bewolkt en valt er vaak regen. Zondag waait het ook weer stevig, windkracht 5."

"Van winterse taferelen hoeven we voorlopig niet uit te gaan."