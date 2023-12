Jaren extra cel voor afperser Amanda Todd: zo dreef hij meisjes tot wanhoop

Hij ging de hele wereld over: de afscheidsvideo van de 15-jarige Amanda Todd. Het Canadese meisje maakte een einde aan haar leven, nadat ze werd gechanteerd met naaktfoto's. De man die daarvoor verantwoordelijk was? Aydin C. uit Tilburg. En zo maakte hij nog tientallen slachtoffers. Inmiddels zit zijn Nederlandse gevangenisstraf er grotendeels op en leek hij bijna vrij te komen. Tót de rechter bepaalde dat hij nog eens 6 jaar achter de tralies moet. Hoe dat zit, zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

Wachten op privacy instellingen...