Omgekomen fietser (29) was op de vlucht voor de politie

De 29-jarige fietser die afgelopen dinsdag om het leven kwam na een aanrijding op de Backer en Ruebweg in Breda, was op dat moment op de vlucht voor de politie. De Bredanaar probeerde snel de weg over te steken, maar werd vervolgens geschept door een auto.

Dat bevestigt de politie aan BN DeStem. De man zou die ochtend hebben rondgehangen bij het Shell-tankstation. Omdat hij nogal verward oogde, vroeg het personeel hem te vertrekken. Toen hij dat weigerde, werd de politie ingeschakeld. Toen agenten hem aan wilden spreken, besloot de man er op zijn fiets vandoor te gaan. Hij probeerde de drukke Backer en Ruebweg over te steken, waar het direct misging. Een woordvoerder van de politie laat aan de krant weten dat ze de man nog hebben geprobeerd te stoppen. "Maar het was al te laat. Voor de ogen van de agenten werd hij aangereden." De man is vervolgens nog een tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. In eerste instantie werd na het noodlottige ongeluk trouwens nog door de politie gemeld dat de man te voet zou zijn geweest. Pas later die dinsdagochtend werd duidelijk dat het om een fietser ging.