Zij kopen nu nog een kerstboom: ‘We tuigen hem tijdens kerst op'

Terwijl bij sommigen de kerstboom inmiddels alweer bijna al zijn naalden kwijt is, zijn er ook mensen die nu pas een kerstboom in huis halen. Ja, je hoort het goed. Twee dagen voor kerst zitten de kerstboomverkopers nog steeds niet stil. Bij het kerstbomenbos in Helmond druppelen zelfs vrijdag nog mensen binnen om nog even snel een boom te scoren.

Een jong stel zit vrijdagmiddag aan de warme chocolademelk in het winkeltje van het kerstbomenbos. Ze hebben net een kerstboom uitgezocht, waar ondertussen een gat in geboord wordt. “Voor sommige mensen is het misschien te laat, maar voor ons niet”, zegt Daniel Ionita. “Wij komen uit Roemenië en versieren de kerstboom samen met onze familie op 24 december. Zij komen morgen naar Nederland. Samen luisteren we dan kerstliedjes en dansen we rond de boom.”

“Een bijkomend voordeel van je boom zo laat kopen is dat hij niet uitvalt."

Even verderop heeft een ander ook nog een boom op de kop weten te tikken. “Ik werk in ploegendiensten, dus had niet eerder tijd”, zegt de Helmondse Roland Kerdel. “Maar een kerstboom hoort er gewoon bij. Kerst zonder kerstboom is geen kerst.” En dat vindt ook de Hongaarse Mark: “We hadden de cadeautjes al, maar geen boom. En die heb je wel nodig om ze eronder te kunnen zetten”, zegt hij. Je zou denken dat de mooiste bomen inmiddels wel weg zijn, maar daar denken de laatkomers anders over. “Wij komen altijd zo laat en vinden altijd een prachtige boom”, zegt Daniel. Hij en zijn vriendin laten de boom wel tot 7 januari staan. “Een bijkomend voordeel van je boom zo laat kopen is dat hij niet uitvalt. En het is ook nog een stukje goedkoper."

"Zijn vrouw was gestorven en hij wilde op het laatste moment toch een boom."