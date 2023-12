112-nieuws: dakplaat komt los bij molen • Tilburgse link in ontvoeringszaak

06.40

In Sprundel is in de nacht van donderdag op vrijdag een man neergestoken. Gewaarschuwde agenten vonden de man onder het bloed. In een huis in de buurt werd een verdachte aangehouden, maakte de politie vanochtend vroeg bekend.

Later die nacht werd in Oud Gastel een vrouw aangehouden. Zij zou haar huisgenoot bedreigd hebben met een mes en ze had ook zichzelf verwond. Toen agenten bij het huis in Oud Gastel aankwamen, zagen ze dat de gang en de keuken onder het bloed zaten. De vrouw reageerde agressief op de agenten en de ambulancemedewerkers die haar wilden helpen. Ze kreeg een kalmerend middel en is vervolgens onder begeleiding van de agenten naar een ziekenhuis gebracht.