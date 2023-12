112-nieuws: zware botsing Waalwijk • politieheli zoekt mannen na bedreiging

12.58

Een 25-jarige man uit Bergen op Zoom is afgelopen nacht aangehouden op de Steenbergsestraat in zijn woonplaats na meldingen dat hij diverse mensen bedreigde. Hij was wat eerder in de nacht ook al aangesproken door agenten vanwege een ruzie. Daarop was hij weggestuurd. Om vier uur was het echter weer raak. Daarop werd de man aangehouden. Bij die aanhouding viel een mes op de grond. De verdachte pakte vervolgens nog een mes en luisterde niet naar het bevel dat mes los te laten. Uiteindelijk is de man geboeid en meegenomen.