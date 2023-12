112-nieuws: Aldi Helvoirt ontruimd • Yoran (16) wordt vermist

10.17

In zorgcentrum Vonderhof aan de Bernhardplaats in Eindhoven woedde rond tien uur vanochtend brand. Een broodrooster op een elektrische kookplaat had vlam gevat. De brandweer kwam met twee wagens naar het zorgcentrum. Vanwege de rook werd de begane grond en de eerste etage van het gebouw ontruimd. Een aanwezige had het benauwd vanwege de rook en is nagekeken door ambulancepersoneel. Sinds halfelf is de situatie onder controle. Er is vooral sprake van rookschade. De brandweer ventileerde het gebouw.