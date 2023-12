112-nieuws: boom waait om en verspert weg • auto in vlammen op

08.24

Bij het ernstige auto-ongeluk dat afgelopen nacht gebeurde op de toerit van de A59 bij Waalwijk is iemand om het leven gekomen. Het gaat om iemand die als passagier in de auto zat. De bestuurder van de auto verloor op de toerit de macht over het stuur en belandde met de auto in een sloot. na het ongeluk ging de bestuurder, die volgens een eerste test onder invloed was, ervandoor. Hij kon korte tijd later worden aangehouden.

