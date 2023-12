112-nieuws: kerstkrans in de fik • auto te water in Breda

10.23

Een 56-jarige man zou op eerste kerstdag zijn vrouw (55) met een glas op haar hoofd hebben geslagen. Dit gebeurde in de slaapkamer van hun woning aan de Grotestraat in Waalwijk. De vrouw liep hierbij een hoofdwond op en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is is niet duidelijk, mede omdat dader en slachtoffer geen Nederlands of Engels spreken.