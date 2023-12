112-nieuws: auto slingert over A50 en eindigt in sloot • kelder vol water

14.32

Een auto is vanmiddag rond een uur in de sloot naast de A50 bij Eindhoven geëindigd, nadat de bestuurder slingerend over de snelweg reed. Een woordvoerder van de politie meldt dat de bestuurder een hypo (een sterke daling van de bloedsuikerspiegel) kreeg en daardoor over de weg slingerde. De politie kreeg er een aantal meldingen over binnen van bezorgde weggebruikers.

De auto eindigde in de sloot bij de verbindingsweg van de A50 naar de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Kort daarvoor botste de auto op een andere weggebruiker. De bestuurder die de hypo kreeg, is door de brandweer uit de auto gehaald. De inzittenden van de geschampte auto voelden zich korte tijd niet lekker, maar raakten niet gewond. Ze werden door ambulancepersoneel nagekeken.