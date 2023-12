112-nieuws: auto valt stil op A58 • bedrijfsongeluk in Roosendaal

03.34

Op de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen is afgelopen nacht een stapel autobanden in brand gestoken. Dit - en het in brand steken van autowrakken - is uitgegroeid tot een traditie in Veen, in de aanloop naar en tijdens de oudjaarsnacht. Bij de brand, rond halfeen, hing een gemoedelijke sfeer. Er stond een klein groepje jeugd. Op de achtergrond was vanaf afstand zachtjes wat muziek te horen. Passerende politie hoefde niet in te grijpen en heeft het vuurtje laten branden. Inzet van de brandweer was ook niet nodig.