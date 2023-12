Wél kopen, nog niet knallen: aan deze vuurwerkregels moet je je houden

Vanaf vandaag mag er weer vuurwerk gekocht worden. Het daadwerkelijke afsteken mag pas tijdens de jaarwisseling. Maar hoeveel vuurwerk mag je bij je hebben en hoelaat mag je dit precies de lucht in knallen? Dit zijn de vuurwerkregels op een rij.

Vandaag is de eerste dag waarop vuurwerk gekocht mag worden. Elk jaar zijn er namelijk drie dagen waarop dit mag: van 28 tot en met 30 december. Oudjaarsdag valt dit jaar op een zondag, waardoor dit niet als verkoopdag geldt.

Ook in de gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod geldt, mag er vuurwerk gekocht worden. Dus ook in Tilburg en Eindhoven. Er zijn wel een aantal regels voor het kopen van vuurwerk.

Zoveel vuurwerk mag je kopen

Sterretjes, knalerwten of kleine fonteintjes behoren tot zogeheten categorie F1 vuurwerk. Dit fopvuurwerk mag gekocht worden vanaf 12 jaar. F2 vuurwerk, of consumentenvuurwerk, mag pas vanaf 16 jaar gekocht worden. Dat is het zwaardere vuurwerk zoals de grondtollen, draaizonnen en de grondmobielen.

Het maakt niet uit hoe oud iemand is, niemand mag meer dan 25 kilo vuurwerk bij zich hebben. Ga je samen met de auto vuurwerk ophalen? Er mag maximaal 25 kilo vuurwerk in één auto vervoerd worden.

Vuurwerk uit het buitenland is niet per se verboden. Zolang het vuurwerk aan de Nederlandse wettelijke eisen voldoet, mag het gewoon gekocht worden. Maar dit mag alleen naar Nederland gebracht worden tijdens de drie dagen waarop je vuurwerk mag kopen.

Vanaf wanneer mag je knallen?

In de gemeente Tilburg en Eindhoven geldt dit jaar een volledig vuurwerkverbod. Daar mag nergens vuurwerk afgestoken worden. In de andere gemeenten mag alleen vuurwerk afgestoken worden:

tussen 18:00 uur op 31 december en 02:00 uur op 1 januari.

buiten de vuurwerkvrije zones die de gemeente heeft aangewezen.

Deze boetes kun je verwachten

Wie betrapt wordt bij het overtreden van deze regels verliest niet alleen zijn vuurwerk, maar maakt ook zijn portemonnee tussen 100 en 750 euro lichter.

Kinderen tussen de 12 en de 18 jaar kunnen naar bureau Halt verwezen worden voor een straf.

En illegaal vuurwerk?

Bij illegaal vuurwerk zijn de (geld)boetes zelfs nog forser. Er kan een aantekening gemaakt worden op het strafblad en zelfs een celstraf is niet uitgesloten.

Om zeker te weten dat je legaal vuurwerk koopt, kun je op het etiket kijken. Bij veilig, legaal vuurwerk staat daar:

Een goed leesbare, Nederlandse handleiding

de tekst 'geschikt voor particulier gebruik'

een productiejaar

een plaatje of vermelding van hoe het vuurwerkeffect eruit ziet

Een aantal vuurwerksoorten die vroeger wel mochten zijn sinds een paar jaar verboden. Romeinse kaarsen en babypijltjes mogen al een paar jaar niet meer aangestoken worden. Dit jaar komen daar Chinese matten en rotjes bij.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Deze gemeenten hebben dit jaar vuurwerkvrije zones of vuurwerkshows