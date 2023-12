Berry van Peer overwon darteritis: "Van winnen krijg je vertrouwen"

Berry van Peer uit Sprundel maakt indruk op het WK darts in Londen. Hij staat vrijdag in de derde ronde. Bijzonder, want nog geen zes jaar geleden speelden zenuwen Van Peer parten. Hij leed aan 'darteritus' waardoor hij niet kon gooien. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. "Ik heb veel veranderd, zowel aan mijn worp als aan mijn mentaliteit."

Met Kerstmis was hij even thuis. Maar vooraf had Berry niet verwacht dat hij na kerst weer het vliegtuig in moest, op weg naar Londen. Daar wordt na de feestdagen het WK darts hervat.

Afgelopen zondag versloeg hij op het hoogste podium Josh Rock, voormalig wereldkampioen bij de jeugd en een outsider voor de titel. De eerste leg van de wedstrijd ging nog naar Rock, maar Van Peer raakte niet van slag. Uiteindelijk won hij de partij.

Heel anders dan een paar jaar geleden, toen hij zichzelf te veel druk oplegde. Het zorgde bij de Grand Slam van 2017 voor darteritis, een aandoening waarbij het darters niet of slechts met moeite lukt om hun pijlen los te laten.

Jarenlang proces

"Het is een jarenlang proces geweest om van de darteritus af te komen", zegt Van Peer in het programma Brabant Vandaag. "Ik heb onder meer de fysio veel bezocht en mijn worp veranderd. Maar het moet uiteindelijk in je hoofd klikken", zegt hij over de ziekte die een mentale oorzaak heeft.

"Van winnen krijg je vertrouwen en van vertrouwen wordt het beter. Het is een lang proces maar uiteindelijk gaat het wel weer goed."

Nu hij zijn problemen heeft overwonnen, is hij ook een voorbeeld voor anderen. "Ik krijg heel veel reacties van mensen die last hebben van darteritis. Die zeggen me: 'ik had geen zin meer om te darten, maar nu ik jou op het WK zie schitteren, wil ik ook weer gooien. Ik ben blij dat ik anderen kan motiveren. Het is voor mij een extra reden om nog verder te gaan in dit toernooi. Het geeft me een geweldig gevoel."

Vrijdag neemt Van Peer het in de derde ronde van het WK op tegen de Australiër Demon Heta de nummer 10 van de wereld. Mocht hij winnen, dan komt hij later in het toernooi Michaël van Gerwen tegen. "Die andere Brabander", noemt Van Peer hem.