112-nieuws: automobilist rijdt tegen cafetaria • brand bij bedrijf Klundert

09.11

Bij een bedrijf aan de Logistic Boulevard in Klundert is om negen uur vanochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op. Alle mensen die op dat moment in het gebouw aanwezig waren, zijn in veiligheid gebracht. Er is nog veel rook in het gebouw, maar van de buitenkant is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio weinig te zien.