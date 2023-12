112-nieuws: Gewonde bij schietpartij in Uden • man met vuurwapen opgepakt

09.11

Bij het bedrijf DSV Multi-Channel Fulfilment aan de Logistic Boulevard in Klundert, dat zich bezighoudt met Logistieke dienstverlening, is om negen uur vrijdagochtend brand uitgebroken. Alle mensen die op dat moment in het gebouw aanwezig waren, werden in veiligheid gebracht. Er zouden in het gebouw accu's vlam hebben gevat. Sinds kwart over tien 's ochtends is de situatie 'stabiel en onder controle'. "Maar de brandweer verwacht nog een tijd bezig te zijn."

