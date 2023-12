112-nieuws: brandweer koelt accupakket Helmond • steekpartij in Zeeland

22.42

Op een bedrijventerrein aan de Lagedijk in Helmond woedde gisteravond brand in een kleine container met afval. Die stond bij een verpakkingsbedrijf in een hal. Toen de brandweer aankwam, was een beveiliger de container al aan het blussen. Daarna heeft de brandweer, die met veel mensen en materiaal was uitgerukt, de container naar buiten verplaatst. Daar is de container verder geblust. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.