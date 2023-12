112-nieuws: motorrijder geschept in Dongen • kapotte auto op A58

09.39

In een huis aan de Ranonkelstraat in Roosendaal is gisteren, na een tip, 75 kilo vuurwerk ontdekt. Het ging om consumenten – en professioneel vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag genomen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk opgehaald. Als consument mag je niet meer dan 25 kilo vuurwerk (F2) per adres in huis hebben. "Meer dan 25 kilo is onveilig voor jezelf en voor je buren", legt de politie uit.