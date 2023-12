112-nieuws: politieauto vat onderweg vlam • steekpartij azc Budel

01.01

Een man is afgelopen nacht in zijn nek gestoken op het terrein van het asielzoekerscentrum in Budel. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter op een akker aan de Randweg Oost. Agenten hielden een verdachte aan. Hij is vastgezet in het politiebureau voor verder onderzoek. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Aan het steken zou een ruzie tussen de bewoners vooraf zijn gegaan. Via het horen van getuigen hoopt de politie een beter beeld te krijgen wat er precies is gebeurd.