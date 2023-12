112-nieuws: situatie rond hoogwater stabiel • veel brandjes door vuurwerk

18.39

De brandweer heeft het op allerlei plekken in de provincie druk met kleine buitenbrandjes. Door het vele vuurwerk dat wordt afgestoken, gaat er hier en daar iets in de fik. Onder meer op het Westeinde in Waalwijk, de Generaal Marshallweg in Eindhoven, de Van Reysstraat in Den Bosch, de Nederveenweg in Sprang-Capelle en de Haydnstraat Tilburg moest de brandweer afgelopen uren in actie komen. In Breda vlogen aan de Maarten de Vriesstraat containers in brand. Ongetwijfeld zijn het niet de laatste brandjes deze oudjaarsavond.

Vuurwerk afsteken? Dit zijn de regels.