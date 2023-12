112-nieuws: twee aanhoudingen na steken man azc • gewonde man in Roosendaal

10.31

Na het steken van een man in het asielzoekerscentrum in Budel is niet een verdachte aangehouden - zoals eerder werd gemeld - maar twee. Het gaat om mannen van 24 en 33 jaar oud. De verdachten wonen, net zoals het slachtoffer in het azc.Aan het steken zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hij had een snijwond in zijn nek. De politie is nog op zoek naar nog twee verdachten, die mogelijk ook betrokken waren bij de steekpartij.