Man (19) gewond nadat buurman zijn ruit vernielt en hem steekt

Na een melding van een steekpartij is zondagochtend een gewonde man gevonden bij een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal. Het slachtoffer, een 19-jarige man, zou zijn gestoken door zijn buurman. De 35-jarige buurman is aangehouden als verdachte.

Volgens de politie zou de buurman een ruit hebben vernield en het huis van het slachtoffer zijn binnengedrongen. Daar stak hij hem. De politie doet nog onderzoek. Het slachtoffer was er zo ernstig aan toe dat een een traumahelikopter werd opgeroepen. De man is naar een ziekenhuis gebracht.