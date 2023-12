Tilburg laat vuurwerkshows om zeven uur niet doorgaan door harde windvlagen

Er komen om zeven uur geen vuurwerkshows in Tilburg. Op twee plaatsen in de stad waren shows op oudjaarsavond gepland: bij de Piushaven en in het Reeshofpark. Omdat er harde windvlagen verwacht worden is het volgens een woordvoerder van de gemeente onverantwoord om de shows door te laten gaan. Het risico dat vuurpijlen in het publiek terecht zouden komen, is te groot.

De gemeente Tilburg beslist om half negen of de twee shows om middernacht wel doorgaan. Dat hangt ook van het weer af. De gemeente zegt dat het wettelijk niet is toegestaan bij deze wind vuurwerkshows te houden. Mocht de show om middernacht ook niet doorgaan dan wordt het vuurwerk op 1 januari 's avonds om zeven uur afgestoken. "Het is een teleurstelling dat we dit besluit opnieuw moeten nemen, maar veiligheid is voor ons het allerbelangrijkste", laat burgemeester Theo Weterings weten. "De risico's voor bezoekers en betrokkenen zijn te groot om de shows door te laten gaan." Voor de vierde keer afgelast

Het is de vierde keer dat vuurwerkshows niet doorgaan. Dit jaar zou er ook een show zijn tijdens de Tilburgse Kermis. Ook daar gooide het weer roet in het eten. Vorig jaar was dat ook het geval in de nacht van oud op nieuw en het jaar daarvoor, in 2021, waren er geen shows vanwege corona. De vuurwerkshows in Tilburg zijn bedoeld als alternatief omdat particulieren in de gemeente geen vuurwerk mogen afsteken. Zo'n afsteekverbod geldt ook voor Eindhoven. Eindhoven

De gemeente Eindhoven houdt samen met de organisatie van het oudejaarsfestijn EHV 24/7 de weersvoorspellingen elk uur in de gaten en ziet voor nu nog geen reden om de vuurwerkshow af te gelasten, laat een woordvoerder weten. Bovendien bestaat een groot deel van het programma uit een lichtshow en komen er artiesten optreden. Dus ook als het weer het vuurwerk niet toelaat, is er nog genoeg reden om naar het plein te komen. Mocht de vuurwerkshow toch niet doorgaan, dan zal dat worden meegedeeld via sociale media, meldt een woordvoerder. “Maar daar gaan we niet van uit.” De Efteling

Ook de Efteling ziet zondagmiddag nog geen reden om haar show vanavond niet door te laten gaan: “We houden het weer goed in de gaten en hebben nauw contact met de weerstations, maar voor nu ziet het ernaar uit dat we de show veilig kunnen laten doorgaan.”