112-nieuws: auto botst op lantaarnpaal • man vast na steekpartij

12.20

In Breda zijn vanmorgen vroeg twee mannen aangehouden die de hele nacht al onrust hadden veroorzaakt in het centrum van de stad. Het gaat om mannen van 20 uit St. Willebrord en 22 uit de gemeente Halderberge.

De 22-jarige verdachte had om kwart over twee al een gebiedsverbod voor het centrum gekregen. Volgens de politie ging hij door met het veroorzaken van overlast hoewel de politie hem diverse keren hierop had aangesproken. Om kwart over vijf was hij betrokken bij een vechtpartij in de Torenstraat en was de maat vol voor de agenten.

Ook de 20-jarige man uit St. Willebrord had een aandeel in de vechtpartij. Om vier uur had hij ook al vernielingen aangebracht bij een horecagelegenheid aan de Havermarkt. Toen was het agenten nog niet gelukt hem in te rekenen.