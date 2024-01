112-nieuws: brandje in dorpshuis onder controle • auto in lichterlaaie

8.15

In Helmond is vanmorgen rond kwart over acht brand uitgebroken in de aanbouw van een huis. Het vuur zou zijn ontstaan in een kleine keuken. De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt en had het vuur snel onder controle. De bewoners waren op tijd buiten. Er is voorzover bekend niemand gewond geraakt.