Drie zwaargewonden door vuurwerk en brand tijdens oud en nieuw

Tijdens de jaarwisseling zijn in Brabant twee jongemannen van 17 en 18 zwaargewond geraakt door vuurwerk. Een kind van twee liep zeer ernstig letsel op bij een brand in Den Bosch. Verder waren er verspreid over de hele provincie veel autobranden.

Voor zover bekend is er weinig geweld gebruikt tegen hulpverleners, alleen in Bergen op Zoom werden brandweerlieden bestookt met vuurwerk. Opvallend was ook dat er in Eindhoven en Tilburg ondanks een vuurwerkverbod enorm veel is afgestoken. In datzelfde Tilburg werden vuurwerkshows afgeblazen vanwege windvlagen. Om zeven uur maandagavond wordt een nieuwe poging gewaagd.

De drie ernstige ongelukken gebeurden rond half een. Aan de Prinsendaalder in Uden ontplofte vuurwerk in het gezicht van een jongen van 17. Dat gebeurde toen hij het spul wilde aansteken. Ook een van zijn handen raakte zwaar gehavend.

In Eindhoven raakte eveneens iemand zwaargewond aan zijn hand. Dat gebeurde toen op de Count Basiegracht een stuk vuurwerk ontplofte. Het slachtoffer was een man van 18.

Rond half een ging het mis op een balkon van een flatwoning aan de Admiraliteitslaan in Den Bosch. Bij een brand raakte een kind van 2 zwaargewond. Ook de moeder zou letsel hebben opgelopen, beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Schietpartij in Best

Aan de Bernard Beekmanstraat In Best zou afgelopen nacht een schietpartij zijn geweest, maar veel meer kon de politie hierover nog niet kwijt.

De brandweer van Bergen op Zoom moest ook uitrukken en heeft dat geweten. De brandweerlieden werden zondagavond rond zeven uur tijdens het blussen van een stapel brandend afval in de Duitslandstraat bekogeld met vuurwerk. Agenten zorgden ervoor dat de brandweer haar werk veilig kon doen.

Ook de brandweer in Eindhoven had met tegenwerking te maken, zij het van heel andere aard. Twee straten kwamen blank te staan nadat de waterleidingen waren gesprongen. Dat gebeurde na het blussen van autobranden toen de brandweer extra water probeerde te tanken. Dit was het geval in de Hendrik Staetslaan en de Vaalserbergweg.

Het mocht niet, maar toch werd er tijdens de overgang van oud naar nieuw volop geknald in Eindhoven en Tilburg. Misschien niet de bedoeling, maar het leverde wel mooie dronebeelden op.

Voor degenen die wat willen afkoelen na een mogelijk zware jaarwisseling: op diverse plekken in de provincie zijn er nieuwjaarsduiken.

DIT WIL JE OOK LEZEN:

Kindje (2) zwaargewond na brand op balkon

Vuurwerk ontploft in gezicht van 17-jarige jongen

Brandweer bekogeld met vuurwerk tijdens blussen in Bergen op Zoom

Straten blank in Eindhoven: waterleidingen springen na blussen branden

Tijd voor een nieuwjaarsduik! Hier kun je terecht voor een frisse start