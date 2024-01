112-nieuws: bedrijfspand gesloten • auto eindigt tegen gevel

00.10

Er is nog geen spoor van de bestuurder van een deelscooter die gisteravond in het water van de haven in Breda terecht was gekomen. De brandweer viste wel de scooter uit het water. Op de kant bleek de scooter nog gewoon aan te staan. Een voorbijganger had niet in de gaten dat de leenscooter net uit het water was gehaald en wilde ermee wegrijden. De politie wist dat te voorkomen. Voor haar is de kous af: ze gaat ervanuit dat de scooter door anderen in het water is gegooid.