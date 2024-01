Voetbalster Danielle van de Donk verloofd met Australische vriendin

Een romantisch begin van het nieuwe jaar voor oranjeleeuwin Daniëlle van de Donk. De 32-jarige voetbalster uit Valkenswaard gaat trouwen. Tijdens een vakantie op de Malediven vroeg haar Australische vriendin Ellie Carpenter haar ten huwelijk. ‘Yes, yes, yes!!!!’, schrijft Van de Donk op Instagram.

Ze deelt een foto waar ze samen met Carpenter op het strand staat en trots haar verlovingsring laat zien. “My person for life”, schrijft ze erbij.

De Brabantse is negen jaar ouder dan Carpenter en de twee zijn nu zo’n anderhalf jaar samen. Ze leerden elkaar kennen bij de Franse voetbalclub Olympique Lyon, waar ze allebei spelen.

Dat ze ooit voor haar grote liefde naar het buitenland verhuist, sluit Van de Donk niet uit. "Ik denk dat zij langer blijft voetballen", zei ze in een interview met het Brabants Dagblad. "Dus ik denk nu: wherever she goes, I go. Daar zijn we allebei heel makkelijk in. Australië? Ja, ook goed."

Sinds 2010 komt Van de Donk ook uit voor Oranje. In 2017 veroverde ze met de Oranjevrouwen de Europese titel. Tijdens het WK in Zuid-Afrika vorig jaar werd ze vlak voor de kwartfinale geschorst, nadat ze twee gele kaarten kreeg.

