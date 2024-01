Brand op balkon in nieuwjaarsnacht: zwaargewond kind (2) uit ziekenhuis

Het 2-jarig kind dat tijdens nieuwjaarsnacht zwaargewond raakte in Den Bosch na een balkonbrand is uit het ziekenhuis en weer thuis. Het kind is buiten levensgevaar. Dat laat de politie dinsdagmiddag weten.

Het onderzoek naar de exacte toedracht en de oorzaak van de brand in een flat aan de Admiraliteitslaan in de wijk De Kruiskamp loopt nog. Er wordt onder meer gekeken of vuurwerk een rol heeft gespeeld bij de brand. Volgens buurtbewoners werd er vuurwerk van de flat naar beneden gegooid en kwam dat op het balkon terecht.

Een andere flatbewoner denkt dat vuurwerk wel de oorzaak van de brand was, maar dat er geen opzet in het spel was. Hij denkt dat het vuurwerk op het balkon is gewaaid. "Er werd hier flink wat afgestoken. Ik zag ook wat vuurwerk op mijn balkon waaien."

Kind gered

Flatbewoner Edwin Toorenbeek ging de flat van zijn buren binnen. Hij haalde het kindje tijdens nieuwjaarsnacht uit het brandende huis en bracht het bij zijn moeder. "Ik ben naar binnen gesprongen, ik heb dat jong eruit gehaald en aan haar gegeven. Ik moest nog goed zoeken, want er was echt heel veel rook."

Edwin vond zijn actie zelf de normaalste zaak van de wereld: "Iedereen zegt dat tegen me. Maar het is een kind, dat is toch heel normaal?"

"Een uiterst verdrietige situatie. Mijn gedachten zijn bij het kindje en de familie ervan", reageerde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch maandagmiddag.

