112-nieuws: operatie tak verwijderen geslaagd • autobrand in Schijndel

Net als op andere plekken in de provincie moest de brandweer gisteravond ook in Eindhoven in actie komen vanwege een omgewaaide boom door storm Henk. In Eindhoven was het raak aan de Van Oldenbarneveltlaan. Een berk waaide om en versperde vervolgens de weg. De brandweer haalde boom van de weg en zaagde deze in stukken. Vervolgens kon ze direct verder naar de Achtsteweg Noord waar ook een boom omwaaide.