112-nieuws: schade storm Henk • getuigen gezocht van explosie Gemert

Bij de autohandel aan de Jan Frederik Vlekkestraat in Roosendaal heeft de vlammenzee een verwoest en verkoold gebouw achtergelaten. De schade is enorm. Er zijn zo'n 40 auto's in en rond het bedrijf in brand gevlogen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

De politie zal rond half tien beginnen met het onderzoek. De verwachting is dat het nablussen dan klaar is. Voor het onderzoek is het terrein door de politie afgezet.