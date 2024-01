112-nieuws: auto rijdt sloot in • water op de A27 zorgt voor problemen

05.47

Een auto is in de Passendalestraat in Breda vanmorgen door brand verwoest. Vermoedelijk is de brand aangestoken. Naast de auto lag een tegel waarmee een ruit is ingegooid. De melding over de brand kwam rond halfvijf binnen. De brandweer was snel ter plaatse, maar de schade is groot. In de buurt wordt onderzoek gedaan door de politie.