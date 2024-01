Dit zijn de meest populaire Brabantse babynamen

Saar en Noud zijn de populairste babynamen in Brabant van 2023. Dat meldt de Sociale Verzekeringsbank donderdag. Vorig jaar kozen Brabanders Noah en Emma nog het meest, deze namen staan nog wel altijd in de Brabantse top tien.

Noud is landelijk gezien een nieuwkomer in de top 10 van populairste jongensnamen. In Brabant stond Noud in 2022 al in de lijst, op plek 9, maar het aantal Noudjes is afgelopen jaar pas echt flink gestegen. 120 jongens kregen die naam. Noah (117 keer) en Luca (107 keer) maken de Brabantse top 3 van jongensnamen compleet.

Bij de meisjes stond Emma in 2022 op plek 1 in de Brabantse top 10 van populairste babynamen. Afgelopen jaar was Saar de populairste meisjesnaam. Mila (104 keer) en Julia (99 keer) staan op plek 2 en 3 van de populairste meisjesnamen in Brabant.

Meisjesnamen:

Saar (105 keer) Mila (104 keer) Julia (99 keer) Nora (96 keer) Emma (90 keer) Tess (87 keer) Olivia (83 keer) Noor (77 keer) Sara (77 keer) Lina (76 keer)

Jongensnamen:

Noud (120 keer) Noah (117 keer) Luca (107 keer) Daan (105 keer) Guus (100 keer) Finn (99 keer) James (99 keer) Sem (92 keer) Mees (91 keer) Ties (91 keer)

Genderneutrale naam

Volgens de Sociale Verzekeringsbank was Riley de ‘meest genderneutrale naam’. Die werd aan 84 meisjes en 82 jongens gegeven en ‘is daarmee niet aan een bepaald geslacht gebonden’. De meest genderneutrale namen na Riley zijn Sky, Jonne, Charlie, Sasha, Mexx, River, Jaël, Jessy en Skyler.

De Sociale Verzekeringsbank benadrukt dat het niet gaat om de populairste namen, maar om namen die percentueel ongeveer even vaak voorkomen bij jongens en meisjes.

Mohammed, Muhammed of Muhammad

In de lijst valt verder op dat Mohammed landelijk gezien op plek 2 zou staan, als de verschillende schrijfwijzen zouden worden meegeteld. Vorig jaar werden in totaal 721 kinderen Mohammed, Mohamed, Mohammad, Mohamad, Muhammed of Muhammad genoemd.