112-nieuws: fietspaden onder water • auto belandt in het water langs A2

05.32

In de fabriek van Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in Asten is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De brand brak uit in een van de hallen van het bedrijfspand. Hoe de brand is ontstaan is onbekend, een voorbijganger zag de brand en waarschuwde de politie. Er is niemand gewond geraakt.

