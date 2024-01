112-nieuws: steekpartij in Boxmeer • twee huizen onbewoonbaar door brand

23.00

In een huis aan de Begijnenstraat in Boxmeer is rond elf uur gisteravond een steekpartij geweest. Volgens de politie is hierbij een man gewond geraakt. Hij is naar het Radboudumc in Nijmegen vervoerd. Een vrouw is aangehouden voor haar mogelijke rol bij wat er is gebeurd. De politie, die met diverse wagens paraat was, is bezig met een onderzoek.