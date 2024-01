Arrestatieteam viel huis binnen dat is uitgebrand, politie bewaakt pand

In het huis aan de Waalstraat in Den Bosch dat vrijdagavond door een brand onbewoonbaar raakte, vond vorig jaar mei een inval plaats door een arrestatieteam. De politie kan nog niet zeggen of er een verband bestaat: “Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen.” Wel bevestigt een woordvoerder dat de woning wordt bewaakt door agenten, maar dat is om te voorkomen dat sporen worden gewist. Uit dronebeelden blijkt dat de schade enorm is.

Bij de politie en brandweer werd vrijdagavond rond tien uur gemeld dat er brand was uitgebroken in een hoekwoning aan de Waalstraat. Het vuur is waarschijnlijk aan de achterkant van het huis begonnen. Hoe dat kon, wordt nog onderzocht. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Onderzoek naar de oorzaak kan in en om het huis nog niet beginnen, zo meldde de politie zaterdag rond het middaguur. ”Dat kan komen, omdat de woning bijvoorbeeld nog te heet is of dat er mogelijk nog schadelijke stoffen in het huis aanwezig zijn”, legt een woordvoerder van de politie uit.

Sporen aanwezig

“Daarom zijn er schermen geplaatst en is er beveiliging. Het gaat om een plaats delict waar sporen aanwezig kunnen zijn. Dit is een standaardprocedure om de veiligheid van onze Forensisch Onderzoekers te waarborgen”, verduidelijkt de woordvoerder.

Er waren drie mensen in het huis toen de brand uitbrak. Eén van hen, een jongen van zes, had rook ingeademd en moest in een ziekenhuis worden onderzocht. Zowel de hoekwoning als het huis ernaast is onbewoonbaar.

Wapens en geld in huis

In mei werden in hetzelfde huis aan de Waalstraat vuurwapens en een groot geldbedrag gevonden. Een arrestatieteam van de politie was de woning binnengevallen. De politie kreeg een melding dat de 59-jarige man die er woont, in het bezit zou zijn van een pistool.

Hij was destijds niet thuis en meldde zich later op het politiebureau. Inmiddels is de Bosschenaar voor de rechter verschenen en die veroordeelde hem begin vorige maand tot een jaar cel. Dat was ook geëist.

Een arrestatieteam was nodig om de bewoner van het pand in mei 2023 aan te houden: